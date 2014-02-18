Голландець Бергсма виграв ковзанярську дистанцію Ігор на 10 км. з олімпійським рекордом

Як повідомляє кореспондент УНІАН, на цій дистанції змагались 20 найсильніших ковзанярів-марафонців світу.

Бергсма втік у передостанньому забігу і несподівано розвинув настільки високу швидкість, що зумів встановити новий олімпійський рекорд - 12 хвилин 44,45 секунди.

У заключному забігу брав участь фаворит змагань інший голландець Свен Крамер, і тривалий час він йшов з випередженням графіку олімпійського рекорду, претендуючи на новий світовий рекорд для ковзанок, розташованих на рівнині. Тим не менш, в кінці забігу швидкість голландського ветерана впала і, в результаті він програв Бергсмі 4,57 секунди. Третім, зі значним відставанням від партнерів по команді, став Боб де Йонг - 22,74 секунди.

Представників збірної України в цьому виді програми не було.