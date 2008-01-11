Тренер ”Челсі” знайшов заміну Шевченкові?

Ніколя Анелька перейшов до "Челсі" і відтепер французький нападаючий буде конкурентом Андрія Шевченка за місце в стартовому складі "синіх".

Сума, яка була сплачена за нього, не розголошується, але з чуток вона становить близько 15 мільйонів фунтів стерлінгів.

Головний тренер "Челсі" Аврам Грант хотів здобути цього гравця ще до матчу проти "Тоттенхему".

До "Болтона", звідки француз перебирається в "Челсі", 28-річний нападаючий перейшов улітку 2006 р. з "Фенербахче". Тоді за нього було заплачено близько сімох мільйонів фунтів стерлінгів.

Football.ua