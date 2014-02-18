Збірні Росії та Словенії вийшли у чвертьфінал хокейного турніру Ігор

Як повідомляє кореспондент УНІАН, згідно з регламентом хокейного турніру Ігор, команди, що не потрапили в четвірку найсильніших за підсумками групового турніру, грають сьогодні матчі 1/8 фіналу.

Першими на лід вийшли команди Словенії та Австрії. Словенці, які ніколи в історії не виступали в елітному дивізіоні чемпіонату світу (саме їх потрапляння на Олімпіаду стало суперсенсацією) продовжують дивувати суперників і фахівців.

У матчі з австрійцями команда мала відчутну перевагу і вже в першому періоді, завдяки голам Анже Копітара та Яна Урбаса створила собі цілком комфортну перевагу. У другому періоді словенці закинули третю шайбу (Сабахудин Ковачевич), а в кінцівці гри закинули і ще четвертий гол, завдяки зусиллям Яна Мурсака.

У свою чергу, збірна Росії передбачено легко обіграла команду Норвегії. Якщо перший період завершився нульовою нічиєю, потім господарі Ігор довели свою силу. Рахунку на 25-й хвилині відкрив Олександр Радулов. А в кінцівці другого періоду, на 38-й хвилині Ілля Ковальчук збільшив перевагу росіян - 2:0. У кінцівці гри ще дві шайби закинули Радулов (у порожні ворота) і Олексій Терещенко.

Сьогодні ввечері відбудуться ще два матчі 1/8 фіналу. Паралельно будуть відбуватися протистояння Швейцарії та Латвії і суперматч дня Чехія - Словаччина.