«Валенсія» хоче перенести матч з «Динамо» - ЗМІ

Іспанська команда є ініціатором перенесення матчу в інше місто або на інший час у зв'язку з політичною ситуацією, яка склалася в столиці України в ці дні, повідомляє sport.ua з посиланням на авторитетну іспанську газету Marca.

Разом з тим, у «Динамо» цю інформацію спростовують. Як повідомив віце-президент київського клубу Олексій Семененко, делегація УЄФА у середу, 19 лютого, прибуде в Київ, де проведе традиційну нараду з представниками клубів та працівниками НСК «Олімпійський».

Раніше повідомлялося про те, що «Валенсія» відмовилася від передматчевого відкритого тренування на НСК «Олімпійський» і за день до гри проведе тільки прес-конференцію за участю тренера клубу і капітана команди.

В останньому турі чемпіонату Іспанії «Валенсія» на чужому полі розійшлася миром з «Севільєю» (0:0). У другому таймі півзахиснику господарів Івану Ракітічу не вдалося реалізувати пенальті, відбитий Дієго Алвесом. На матчі був присутній наставник «Динамо» Олег Блохін.

Як повідомляв УНІАН, гра Ліги Європи «Динамо» - Валенсія» повинна відбутися в Києві 20 лютого.