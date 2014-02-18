Норвежець Граабак виграв змагання в лижному двоєборстві, Пасічник - 30-й

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у цій дисципліні спортсмени зробили по одній спробі у стрибках з великого трампліна і подолали дистанцію у 10 кілометрів.

Після першого виду програми - стрибків - Граабак йшов на 6-му місці, але швидко наздогнав лідируючу групу на дистанції. Дуже довго на чолі лижної гонки йшла група з шести спортсменів, які реально претендували на медаль. Першим не витримав напруги і впав на повороті японець Акіко Ватабе. А за 150 метрів ді фінішу на ще одному повороті впав німець Йоханнес Рідзек. У підсумку, претендентами на медалі на фініші виявилися два норвежця і два німця. Краще останні метри дистанції подолали скандинави.

Результат Граабака склав 23 хвилини 27,5 секунди. Слідом за ним прийшов на фініш ще один норвежець Магнус Моан - відставання 0,6 секунди, третє місце посів німець Фабіан Рісслє - 1,6 секунди відставання.

Українець Віктор Пасічник, який після першого виду програми йшов на 20-му місці, в підсумку, невдало подолав лижну дистанцію, фінішувавши на 30-й позиції з відставанням у 2 хвилини 10,1 секунди.