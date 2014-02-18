Двоборець Пасічник займає 20-е місце після стрибків з трампліну

Як повідомляє кореспондент УНІАН, лижне двоборство складається зі стрибків з трампліна та лижних перегонів на 10 кілометрів.

Пасічник в стрибковій сесії на великому трампліні показав досить посередній результат. Він зробив стрибок на 122,5 метра, але показав недоліки в технічному виконанні. Судді поставили Пасічнику 104,6 бали, що дозволило йому зайняти лише 20-е місце. На 10-кілометрову гонку він вийде з відставанням від лідера на 1 хвилину 38 секунд.

Лідерами змагань після першого виду є німець Ерік Френцель, норвежець Хавард Клементсен і австрієць Бернард Грубер.

Лижна гонка стартує о 14.00 за київським часом.