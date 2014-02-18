Двоборець Пасічник займає 20-е місце після стрибків з трампліну
13:00, 18 лютого 2014Спорт
0
У Сочі завершився перший вид програми лижного двоборства, де українець Віктор Пасічник займає 20-е місце.
Ерік Френцель / Reuters
Як повідомляє кореспондент УНІАН, лижне двоборство складається зі стрибків з трампліна та лижних перегонів на 10 кілометрів.
Пасічник в стрибковій сесії на великому трампліні показав досить посередній результат. Він зробив стрибок на 122,5 метра, але показав недоліки в технічному виконанні. Судді поставили Пасічнику 104,6 бали, що дозволило йому зайняти лише 20-е місце. На 10-кілометрову гонку він вийде з відставанням від лідера на 1 хвилину 38 секунд.
Лідерами змагань після першого виду є німець Ерік Френцель, норвежець Хавард Клементсен і австрієць Бернард Грубер.
Лижна гонка стартує о 14.00 за київським часом.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter