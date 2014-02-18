Українка Мацьоцька фінішувала на 43-му місці в гігантському слаломі, Ванесса Мей - 67-ма

Як повідомляє кореспондент УНІАН, всього дистанцію у двох спробах подолали 67 спортсменок.

Мацьоцька після першої спроби займала 48-е місце. Тим не менш, їй вдалося покращити свій результат після проходження дистанції вдруге. Підсумковий результат українки склав 2 хвилини 50,53 секунди, а відставання від переможниці 13,66 секунди.

Що стосується представниці Таїланда Мей, то вона ще в першій спробі зайняла останнє місце, відставши від переможниці більш ніж на 26 секунд. У підсумку, вона так і залишилася на останньому місці серед всіх учасниць, які змогли дійти до фінішу в обох спробах. Підсумковий результат Мей склав 3 хвилини 26,97 секунди, а відставання від чемпіонки 50,10 секунди.

Як повідомляв УНІАН, переможницею змагань у гігантському слаломі стала словенка Тіна Мазе, для якої це вже друга золота медаль Ігор у Сочі.