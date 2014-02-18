Ванесса Мей дебютувала в якості гірськолижниці на Олімпіаді

Спортсменка в першій спробі показала результат 1 хв. 44,86 сек., зайнявши 74-е місце і поступившись лідеру майже 27 сек., повідомляє ИТАР-ТАСС.

Однак виступ Мей можна визнати успішним, так як траса досить складна і не всі спортсменки змогли фінішувати. У першій частині змагань спуск не зуміли завершити 16 гірськолижниць. Всього регламентом у цій дисципліні передбачено дві спроби.

Ванесса Мей займається гірськими лижами з чотирьох років. У різних інтерв'ю 35-річна Мей неодноразово зазначала, що після музики гірські лижі - її улюблене захоплення. Спортсменка в перший раз збиралася представляти Таїланд ще на Олімпійських іграх-2002 у Солт-Лейк-Сіті, але Національний олімпійський комітет (НОК) зажадав від неї відмовитися від громадянства Великобританії.

До складу збірної Таїланду Мей була включена в 2010 році, після того, як повторно звернулася в НОК країни, який не став заперечувати проти її бажання виступити на Олімпійських іграх.