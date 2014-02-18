Фігурист Олексій Ягудін заявив про погрози від «оточення Плющенка»

Всього в ніч на 18 лютого в твіттері Ягудіна з'явилися три записи. Спочатку олімпійський чемпіон 2002 року написав: «Вчора вже надійшов телефонний дзвінок, розмовляв у тому числі з Яною, як мені представилися!!!! Були погрози життя мені і моїй родині!!!!!!!!» Потім послідувала запис: «Бєспрєдєл триває!!! Якщо зі мною чи з ким із моєї сім'ї щось станеться, звинувачуйте Яну і Женю та їх оточення!!!!» Потім Ягудін написав, що він сподівається, що йому погрожували «просто хворі люди», а «не вони», повідомляє Лента.ру.

Свавілля триває!!! Якщо зі мною чи з ким із моєї сім'ї щось станеться, звинувачуйте Яну і Женю та їх оточення!!!! - Alexei Yagudin (@yagudinofficial) 18 лютого 2014

Рудковська минулої ночі написала у своєму твіттері, що Ягудін став жертвою телефонного розіграшу, причому ця запис зроблено на чотири години раніше, ніж повідомлення про погрози в твіттері Ягудіна. «Ще мені сказали, що пана Ягудіна сьогодні пранки розіграли, а він думав, що це я йому з погрозами дзвонила!) Ех, Олексію, Льоша!!!!)» - написала Рудковська.

Плющенко на Олімпіаді в Сочі завоював золото командного турніру. У короткій програмі він зайняв друге місце, а у довільній - перше. Потім він знявся з індивідуальних змагань. Перед короткою програмою фігурист вийшов на розминку, але від виступу відмовився, пославшись на травму спини.

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Після зняття Плющенко з змагань Ягудін виступив з кількома заявами, зміст яких зводився до того, що в командному турнірі Плющенко переміг не найсильніших суперників, а з-за його відмови від виступів в індивідуальних змаганнях постраждали запасні збірної Росії - Максим Ковтун і Сергій Воронов.

Найгучніші заяву Ягудін зробив в інтерв'ю «Советскому спорту». Зокрема, він сказав, що у Плющенка і його команди «була лише одна мета - виграти завдяки іншим». «В результаті платники податків забезпечили йому всю підготовку, приїхали люди і, між іншим, заплатили величезні гроші за квиток, а в підсумку що вони побачили? Женя помахав їм і просто пішов», - додав фігурист.

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З приводу цих заяв Ягудіна Рудковська написала в твіттері наступне: «Хочеться побажати пану Ягудіну, коли він робить якісь офіційні заяви, думати головою, все-таки вже дорослий хлопчик!»

Ягудін і Плющенко довгий час були принциповими суперниками на льоду. Пік протистояння припав на Олімпіаду-2002 у Солт-Лейк-Сіті, де Олексій зайняв перше місце, а Євген - друге. Після цього Ягудін на зимових Іграх не виступав. Плющенко став чемпіоном Турина-2006, срібним призером Ванкувера-2010 і переможцем командного турніру Сочі-2014.