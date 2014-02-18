Сьогодні в Сочі буде розіграно сім комплектів нагород

Як повідомляє кореспондент УНІАН, серед них буде два вида програми, які перенесені ще з неділі та понеділка.

Першими медалі розіграють чоловіки-сноубордисти в дисципліні «крос», які вийдуть на старт о 08.30 за київським часом. Медалі в цьому виді повинні були бути розіграні в понеділок, але змагання були перенесені через сильний туман в Сочі.

А змагання біатлоністів в дисципліні мас-старт повинні були пройти ще в неділю, але також кілька разів переносилися з-за туману. Завтра, нарешті, вони мають відбутися.

Крім того, в «основній» програмі дня розіграш медалей у гірських лижах (гігантський слалом, жінки), чоловічому лижному двоборстві, ковзанярському спорті (чоловіки, 10 км), сноуборді (хафпайп, чоловіки) та шорт-треку (естафета 3 км. жінки).

Представники України виступлять у двох видах програми - Богдана Мацьоцька в гірських лижах і Дмитро Пасічник в лижному двоборстві. Втім, представники України у своїх видах розраховувати на медалі можуть суто теоретично. І Мацьоцька, і Пасічник ще до початку змагань вважаються аутсайдерами. До того ж, вони вже виступали в Сочі в інших дисциплінах, де здобували підсумкові місця не вище 30-го, в кінці списку учасників.