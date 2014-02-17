Збірна Німеччини зміцнила лідерство в загальнокомандному заліку за підсумками десяти днів Ігор

Як повідомляє кореспондент УНІАН, тепер на рахунку німців вісім золотих нагород.

У заключному виді програми понеділка, чоловічих командних стрибках з трампліну, німецька четвірка найбільш рівно і грамотно виконала свої стрибки, завоювавши перше місце.

Таким чином, на рахунку Німеччини 8 золотих, 3 срібних і 2 бронзові нагороди. Далі йдуть збірні Росії (5-7-6), Нідерландів (5-5-7), США (5-4-9), Норвегії (5-3-7), Швейцарії (5-2-1) і Білорусі (5-0-1).

У збірних Канади і Польщі по 4 золоті нагороди, а замикає 10-ку кращих Китай, на рахунку спортсменів якого 3 золота.

Усього золоті нагороди на рахунку збірних 19 країн.

За загальною кількістю нагород лідирують збірні Росії та США - по 18. На одну медаль менше у збірної Нідерландів.

Збірна України, як і раніше, має в активі одну бронзову нагороду. Команда замикає список медалістів, ділячи 25-26 місця з олімпійцями Казахстану.