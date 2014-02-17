Збірна Німеччини виграла командні змагання Ігор у стрибках з трампліну

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у фіналі цих змагань брали участь 8 найсильніших національних збірних.

Німці виступали у складі Андреас Ванк, Марінус Краус, Андреас Веллінгер і Зеверін Фройд. На відміну від інших команд, німці не припускалися грубих помилок, як у кваліфікації, так і в фіналі, стрибаючи добротно і рівно.

У підсумку, німці отримали 1041,1 бали. На другому місці збірна Австрії - 1038,4, на третьому - Японії - 1024,9 бали.

Цікаво, що команда, у складі якої виступав дворазовий чемпіон цих Ігор в індивідуальному турнірі - на 90-метровому і 120-метрововам трамплінах - збірна Польщі на чолі з Камілом Стохом фінішувала на 4-му місці.

Збірна України в цьому виді програми участі не брала.