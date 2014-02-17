Екс-українець Кушнір приніс золото Білорусі у фрістайлі

Як повідомляє кореспондент УНІАН, Кушнір краще за всіх виконав третю фінальну спробу в компанії чотирьох найсильніших спортсменів у цьому виді програми.

Білорус успішно пройшов кваліфікацію і два фінальних раунду, а в третьому показав приголомшливий за красою стрибок, ефектно приземлившись на прямі ноги.

За свій стрибок Кушнір отримав 134,50 бали. На другому місці фінішував австралієць Девід Морріс - 110,41, на третьому - китаєць Зоньянь Цзя - 95,06.

Таким чином, екс-представник України здобув уже п'яту медаль Ігор. Раніше чемпіонами Сочі-2014 стали фігуристка Тетяна Волосожар, яка представляє Росію і ще одна фрістайлістка з Білорусі Алла Цупер. Також срібло завоював Володимир Григор'єв (Росія, шорт-трек), а бронзу - Олена Савченко (Німеччина, фігурне кататние).

Як повідомляв УНІАН, раніше українець Олександр Абраменко дійшов до другого фінального раунду, вісімки найсильніших спортсменів, зайнявши підсумкове 6-е місце. У свою чергу, Микола Пуздерко зупинився в кваліфікаційному раунді, не потрапивши в число 12-ти кращих спортсменів