Українець Абраменко не потрапив у третій раунд фіналу Ігор з фристайлу в акробатиці

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у вирішальному третьому раунді четверо спортсменів будуть безпосередньо виборювати медалі Ігор.

Свій другий стрибок у фінальній серії Абраменко виконав технічно також добре, як і перший, але, на думку суддів, його спроби не вистачало високого коефіцієнта складності.

За регламентом змагань з 8-ми учасників другої стадії фіналу, в третю проходять 4 найсильніших спортсмена.

Абраменко отримав оцінку 113,12 бала і посів 6-е місце. У фінал вийшли китайці Зоньянь Цзя і Гуанпу Ци, екс-українець Антон Кушнір, який представляє Білорусь, і австралієць Девід Морріс.

Як повідомляв УНІАН, у кваліфікації змагань виступав ще один українець Микола Пуздерко, який в число 12-ти кращих не потрапив.