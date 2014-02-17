Українець Абраменко не потрапив у третій раунд фіналу Ігор з фристайлу в акробатиці
Український фрістайліст Олександр Абраменко не потрапив у третій раунд фінальних змагань в дисципліні «акробатика» на Іграх у Сочі.
Як повідомляє кореспондент УНІАН, у вирішальному третьому раунді четверо спортсменів будуть безпосередньо виборювати медалі Ігор.
Свій другий стрибок у фінальній серії Абраменко виконав технічно також добре, як і перший, але, на думку суддів, його спроби не вистачало високого коефіцієнта складності.
За регламентом змагань з 8-ми учасників другої стадії фіналу, в третю проходять 4 найсильніших спортсмена.
Абраменко отримав оцінку 113,12 бала і посів 6-е місце. У фінал вийшли китайці Зоньянь Цзя і Гуанпу Ци, екс-українець Антон Кушнір, який представляє Білорусь, і австралієць Девід Морріс.
Як повідомляв УНІАН, у кваліфікації змагань виступав ще один українець Микола Пуздерко, який в число 12-ти кращих не потрапив.