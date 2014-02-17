Фрістайліст Абраменко вийшов у другий раунд фіналу Ігор в акробатиці

Як повідомляє кореспондент УНІАН, свій перший стрибок у фінальній серії Абраменко виконав технічно дуже добре, до того ж чітко приземлився на ноги, що є чи не основним елементом.

За регламентом змагань з 12-ти фіналістів у другу стадію фіналу проходять 8 найсильніших спортсменів.

Абраменко отримав оцінку 119,03 бала і посів третє місце. Лідером змагань у першому фінальному стрибку став представник Китаю Гуанпу Ци, який набрав 121,24 бали, на другому місці - представник Білорусі екс-українець Антон Кушнір - 119,03 бали. У нього така ж оцінка, як і у Абраменко, але Кушнір краще виступив у кваліфікації, тому в таблиці знаходиться вище.

У другому раунді визначиться четвірка спортсменів, які розіграють медалі в третьому, вирішальному, раунді.

Як повідомляв УНІАН, у кваліфікації змагань виступав ще один українець Микола Пуздерко, який в число 12-ти кращих не потрапив.