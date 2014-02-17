Росія піднялася на друге місце в медальному заліку Олімпіади

Як повідомляє кореспондент УНІАН, після перемоги в змаганнях бобслеїв-двійок Олександра Зубкова і Олексія Воєводи господарі Ігор-2014 збірна Росії піднялася на друге місце в загальнокомандному заліку.

На даний момент з відривом лідирує, як і раніше, збірна Німеччини, на рахунку якої 7 золотих медалей, 3 срібних і 2 бронзових. У Росії цей показник становить 5-7-5, далі йдуть Нідерланди (5-5-7), Норвегія (5-3-7) і Швейцарія (5-2-1).

Сьогодні ввечері буде розіграно ще три комплекти нагород - у фігурному катанні, фрістайлі та стрибках з трампліну.