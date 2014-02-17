Росіяни Зубков і Воєвода виграли змагання Ігор в бобслеї-двійці
18:50, 17 лютого 2014Спорт
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У Сочі завершилися змагання з бобслею в двійках, де олімпійським чемпіоном став російський екіпаж Олександр Зубков Олексій Воєвода.
Зубков і Воєвода / Reuters
Як повідомляє кореспондент УНІАН, у цій дисципліні 20 кращих дуетів протягом двох днів виконали по чотири спроби, а результати підсумовувалися.
За підсумками змагань росіяни, які протягом турніру встановили кілька рекордів сочинської траси, показали результат 3 хвилини 45,39 секунди. На 0,66 секунди від них відстав екіпаж з Швейцарії, на 0,88 секунди - американці.
Представників України в цьому виді програми не було.
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