Росіяни Зубков і Воєвода виграли змагання Ігор в бобслеї-двійці

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у цій дисципліні 20 кращих дуетів протягом двох днів виконали по чотири спроби, а результати підсумовувалися.

За підсумками змагань росіяни, які протягом турніру встановили кілька рекордів сочинської траси, показали результат 3 хвилини 45,39 секунди. На 0,66 секунди від них відстав екіпаж з Швейцарії, на 0,88 секунди - американці.

Представників України в цьому виді програми не було.