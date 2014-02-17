Біларуска Домрачева стала триразовою олімпійською чемпіонкою Сочі, Підгрушна - 8-а

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у гонці мас-старт брали участь 30 кращих спортсменок за підсумками трьох гонок, що відбулися раніше - спринту, переслідування та індивідуальної.

Домрачева з самого початку лідирувала в гонці, показуючи високу швидкість проходження дистанції. Вкупі з майже ідеальною стрільбою (один промах при 20 пострілах на 4 вогневих рубежах) вона фінішувала більш ніж з 20-секундним перевагою.

Домрачева показала результат 35 хвилин 25,6 секунди, слідом за нею фінішували чешка Габріела Соукалова з Чехії відстала на 20,2 секунди, третє - норвежка Тірілл Екхофф - 27,3 секунди.

Краща з українок - Олена Підгрушна - фінішувала восьмою з відставанням 1 хв, 11,5 секунди, при цьому жодного разу не схибивши на стрільбі, але дуже повільно пройшовши гонку по швидкості. Слідом за нею прийшли на фініш Валентина Семеренко (13-я), Віта Семеренко (17-я) та Юлія Джима - 23-я.

Таким чином, на рахунку українських біатлоністок залишається одна бронзова медаль, яку Віта Семеренко завоювала в спринті.