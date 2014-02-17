Українець Абраменко потрапив у фінал змагань фрістайлістів в акробатиці

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у першому кваліфікаційному раунді визначилися шість спортсменів. які потрапили у фінал. Ще шість акробатів кваліфікуються у фінал за підсумками другої сесії змагань.

У першій спробі Абраменко набрав 109,5 бали, чого вистачило для того, щоб зайняти саме 6-е місце і стати фіналістом Ігор. Ще один українець Микола Пуздерко за виконання своєї спроби отримав 98,41 бала, зайнявши 12-е місце. Таким чином, у другій кваліфікаційній спробі він буде реально претендувати на місце у фіналі.

Лідером змагань після кваліфікації є китаєць Зоньянь Цзя - 118,59 бали.

... У свою чергу, у другій спробі Микола Пуздерко виконав свій стрибок невдало, отримавши 77,88 бала й у фінал не потрапив. Таким чином, у финалі выступить один українець.