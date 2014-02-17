«Донбас» у товариському матчі здолав ЦСКА
15:43, 17 лютого 2014Спорт
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Донецький «Донбас» провів у Москві товариський матч з ЦСКА, в рамках «олімпійського перерви» в чемпіонаті Континентальної хокейної ліги, вигравши у російського клубу з рахунком 4:2.
ХК "Донбас"
Про це УНІАН повідомили в прес-службі ХК «Донбас».
Запорукою перемоги стала більш успішна реалізація донеччанами чисельної переваги. При 14-ти хвилинах штрафу у гостей проти 6-ти - у ЦСКА, команди по разу реалізували одного і двох "зайвих". Відзначимо дубль гравця, що повернувся на лід після травми - Дмитра Кагарлицького. Він у серії тренувальних булітів порадував глядачів чудовим виконанням штрафного кидка.
Крім того, в грі Кагарлицький закинув дві шайби команди з чотирьох. Ще дві закинули Максим Якуценя і Лукаш Кашпар.
Наступний контрольний матч «Донбас» зіграє 18 лютого з підмосковним «Атлантом» (Митищі).
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