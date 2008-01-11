Михайличенко поставив собі планку

Новий головний тренер Національної збірної команди України з футболу Олексій МИХАЙЛИЧЕНКО вважає, що головним завданням Національної збірної є вихід у фінальну частину Чемпіонату світу 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час засідання Виконавчого комітету і Президії Федерації футболу України.

«Найголовніше завдання для збірної команди – це вихід у фінальну стадію Чемпіонату світу 2010 року», - сказав О.МИХАЙЛИЧЕНКО. Він додав, що головним пріоритетом його роботи буде створення команди, спроможної виконувати поставлене завдання.

О.МИХАЙЛИЧЕНКО зазначив, що три з половиною роки пропрацював тренером молодіжної збірної України з футболу і добре знає потенціал молодих футболістів. При цьому він підкреслив, що штучно омолоджувати національну збірну буде недоцільно, і кожен гравець молодіжної збірної має заслужити це право.

Крім того, він відзначив важливість співпраці з клубними тренерами, які можуть надати дані про психологічну готовність футболіста.

О.МИХАЙЛИЧЕНКО підкреслив, що гравець національної збірної має володіти майстерністю і характером, але не менш важлива духовність, відповідальність і патріотизм.

«Я впевнений у потенціалі нашого футболу і можливості виконувати поставлені завдання», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 січня, Виконком Федерації футболу України призначив О.МИХАЙЛИЧЕНКА головним тренером Національної збірної команди України з футболу.