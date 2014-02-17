Плющенко спростував свої слова про тиск чиновників під час Олімпіади

Про це повідомив сам спортсмен в інтерв'ю прес-службі організації, повідомляє ИТАР-ТАСС.

"Я дав інтерв'ю CNN, - сказав Плющенко. - Хочу відразу пояснити, що ніякого тиску на мене ніхто з федерації не чинив. Я прекрасно знав, що за підсумками чемпіонату світу, який проходив у березні в канадському Лондоні, на Олімпійських іграх у Сочі нашу країну має представляти один фігурист. І якщо цим фігуристом став я, саме я повинен був виступати і в командних, і в особистих змаганнях. Я дійсно хотів виступити і там, і там. Але проблеми зі спиною зробити цього мені не дозволили. Інтерв'ю CNN я давав англійською мовою. І оскільки не володію англійською, то мої відповіді могли бути неправильно інтерпретовані. До того ж, я не завжди на сто відсотків міг зрозуміти сенс питань".

Як повідомляв УНІАН, раніше CNN поширили слова Плющенко про те, що федерація змусила його виступити в особистому турнірі.