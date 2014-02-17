Сочі в тумані

На Олімпійських іграх у Сочі відбулися перші збої, пов'язані з розкладом змагань. У всьому виявилася винна погода. У Сочі туман, через що не можуть змагатися сноубордисти і біатлоністи. Поки змагання переносять на день-два вперед. Але коли в горах Красної Поляни встановиться ясна погода невідомо. Уболівальникам та самим спортсменам доводиться чекати...