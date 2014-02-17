Сочі в тумані
14:27, 17 лютого 2014Спорт
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Негода не дозволяє проводити змагання відразу в двох видах спорту
На Олімпійських іграх у Сочі відбулися перші збої, пов'язані з розкладом змагань. У всьому виявилася винна погода. У Сочі туман, через що не можуть змагатися сноубордисти і біатлоністи. Поки змагання переносять на день-два вперед. Але коли в горах Красної Поляни встановиться ясна погода невідомо. Уболівальникам та самим спортсменам доводиться чекати...
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