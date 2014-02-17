Чоловічу гонку з біатлону та змагання зі сноуборду на Іграх в Сочі перенесли на завтра

Про це повідомляє Канал термінових новин Олімпіади-2014.

Сильний туман, який не розсіюється в Сочі, так і не дозволив провести змагання в горах Красної Поляни ні вчора, ні сьогодні.

Цікаво, що змагання з біатлону в жіночому мас-старті, які намічені на 17.00 за київським часом, поки не скасовані. Мабуть, організатори сподіваються, що до вечора туман на стадіоні Лаура всеж-таки розвіється.

Як повідомляв УНІАН, погода в Сочі різко зіпсувалася в неділю, через що вже п'ять разів переносилася чоловіча гонка з біатлону мас-старт. Спочатку вона повинна була відбутися в неділю ввечері. Змагання зі сноуборду повинні були пройти сьогодні вдень.