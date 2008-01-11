ФФУ призначила нового тренера збірної України

Виконавчий комітет Федерації футболу України призначив Олексія МИХАЙЛИЧЕНКА головним тренером Національної збірної команди України з футболу.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні одностайно ухвалили члени Виконкому та Президії ФФУ.

Як зазначив перед голосуванням президент ФФУ Григорій СУРКІС, керівництво федерації сприяло максимально демократичному пошуку нового тренера. Також було запроваджене публічне обговорення кандидатур за участю експертів, футбольних фахівців, журналістів та вболівальників.

За словами Г.СУРКІСА, всі члени Президії ФФУ вважали, що посаду головного тренера повинен обіймати вітчизняний фахівець, який спроможний вивести національну збірну на рівень команд, що братимуть участь у фінальній частині Чемпіонату світу з футболу у 2010 році.

Він зауважив, що серед українських спеціалістів розглядались дві кандидатури – старшого тренера молодіжної збірної Олексія МИХАЙЛИЧЕНКА та головний тренер футбольного клубу «Дніпро» Олега ПРОТАСОВА.

Г.СУРКІС підкреслив, що проводив переговори з багатьма іноземними фахівцями і дійшов висновку, що така країна як Україна з великою територією та славними футбольними традиціями не може залежати від визнаних іноземних фахівців.

Він зауважив, що керівництво ФФУ зупинилось саме на кандидатурі О.МИХАЙЛИЧЕНКА, оскільки О.ПРОТАСОВ обіймає посаду головного тренера ФК «Дніпро», і суміщення цих посад призвело б до того, що його думка була б заангажованою щодо певних питань.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня 2007 року Виконком ФФУ задовольнив прохання Олега БЛОХІНА про відставку з посади головного тренера Національної збірної команди України з футболу.