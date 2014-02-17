Плющенко звинуватив чиновників в примусі до виступу в Сочі, в Федерації все спростовують

За словами Плющенко, у федерації вважали, що саме у нього є шанси в боротьбі за олімпійські медалі, у той час як його можливі наступники на великих турнірах виступали невдало, повідомляє Lenta.ru з посиланням на CNN.

Олімпійський чемпіон заявив, що просив про заміну на іншого фігуриста після командних змагань. На питання, чому заміна не відбулася, фігурист порадив звернутися в ФФККР. «Він (президент ФФККР Олександр Горшков) пояснить, чому я спробував вийти на лід і чому інші фігуристи цього не зробили», - додав фігурист.

У свою чергу, Горшков в інтерв'ю «Спорт-Експрес» заявив, що ніякого тиску на Плющенко не виявлялося. За словами глави ФФККР, Плющенко знав, що рішення про заявку на змагання приймає тільки він сам.

13 лютого 31-річний Плющенко через сильний біль в спині відмовився від виступу з короткою програмою. В цей же день фігурист оголосив про завершення кар'єри.

У складі російської збірної Плющенко став переможцем командного турніру, який у Сочі дебютував в олімпійській програмі.