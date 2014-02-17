Через туман в Сочі перенесли ще й змагання зі сноуборду
11:42, 17 лютого 2014Спорт
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В Сочі, в горах Червоної Поляни, як і раніше, не розсіюється туман, через що організатори змушені були перенести змагання зі сноуборду.
Туман в Сочі / Reuters
Про це повідомив Twitter Канал термінових новин Олімпіади.
Змагання перенесені з 11.30 на 12.15 за київським часом.
Цікаво, що ще о 9.00 ранку за Києвом повинні були відбутися кваліфікаційні змагання, але їх, у результаті скасували зовсім. Організатори дозволили всім 39-ти заявленим учасникам виступити в 1/8 фіналу.
Як повідомляв УНІАН, погода в Сочі різко зіпсувалася в неділю, через що вже чотири рази переносилася чоловіча гонка з біатлону мас-старт. Зараз її попередній час початку - 13.30 сьогоднішнього дня по Києву. Втім, коли туман розсіється і спортсмени зможуть вийти на старт поки неясно. На даний момент змагання відбуваються тільки в прибережному кластері - в закритих льодових аренах.
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