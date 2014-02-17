Через туман в Сочі перенесли ще й змагання зі сноуборду

Про це повідомив Twitter Канал термінових новин Олімпіади.

Змагання перенесені з 11.30 на 12.15 за київським часом.

Цікаво, що ще о 9.00 ранку за Києвом повинні були відбутися кваліфікаційні змагання, але їх, у результаті скасували зовсім. Організатори дозволили всім 39-ти заявленим учасникам виступити в 1/8 фіналу.

Як повідомляв УНІАН, погода в Сочі різко зіпсувалася в неділю, через що вже чотири рази переносилася чоловіча гонка з біатлону мас-старт. Зараз її попередній час початку - 13.30 сьогоднішнього дня по Києву. Втім, коли туман розсіється і спортсмени зможуть вийти на старт поки неясно. На даний момент змагання відбуваються тільки в прибережному кластері - в закритих льодових аренах.