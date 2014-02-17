Біатлонну гонку Ігор в Сочі знову перенесли

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Нагадаємо, що гонку, яка повинна була відбутися ще в неділю, переносять вже в четвертий раз. Причиною є густий туман, який суттєво заважає спортсменам при стрільбі. Спочатку, гонку призначили вчора на 17.00. У перший раз її перенесли на 18.00, потім - на 19.00, потім на 10.00 понеділка. І ось черговий перенос - на 13.30.

Це перша серйозна проблема на Іграх в Сочі, пов'язана з розкладом змагань. Раніше через погодні умови було вирішено на годину перенести недільні змагання гірськолижників. У підсумку, вони пройшли в штатному режимі і завершилися без пригод.