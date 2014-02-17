Біатлонну гонку Ігор в Сочі знову перенесли
08:19, 17 лютого 2014Спорт
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Чоловічу біатлонну гонку мас-старт у рамках Олімпіади в Сочі, яка повинна була відбутися сьогодні о 8.00 за київським часом), знову перенесли - на 13.30.
Туман на біатлонному стадіоні Лаура не дозволив провести змагання вчасно / Reuters
Про це повідомляє офіційний сайт змагань.
Нагадаємо, що гонку, яка повинна була відбутися ще в неділю, переносять вже в четвертий раз. Причиною є густий туман, який суттєво заважає спортсменам при стрільбі. Спочатку, гонку призначили вчора на 17.00. У перший раз її перенесли на 18.00, потім - на 19.00, потім на 10.00 понеділка. І ось черговий перенос - на 13.30.
Це перша серйозна проблема на Іграх в Сочі, пов'язана з розкладом змагань. Раніше через погодні умови було вирішено на годину перенести недільні змагання гірськолижників. У підсумку, вони пройшли в штатному режимі і завершилися без пригод.
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