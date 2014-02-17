У понеділок в Сочі буде розіграно 7 комплектів медалей

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у двох з цих видів програми беруть участь представники збірної України і в обох мають шанси на завоювання медалей.

Сьогодні будуть розіграні дві нагороди у біатлоні (вчорашній чоловічий мас-старт перенесли через густий туман). І якщо в чоловічій гонці в дисципліні мас-старт представників України немає, то в жіночій гонці виступлять відразу чотири українки - Віта і Валентина Семеренко, Олена Підгрушна та Юлія Джима. Поки високі місця на Іграх займали тільки сестри Семеренко, а Віта і взагалі завоювала єдину на даний момент медаль збірної України в Сочі. У той же час, Підгрушна і Джима перебувають на других ролях. Але, в гонці з загальним стартом може статися будь-який сюрприз і можна сподіватися на гарний виступ кожної з гонщиць.

У змаганнях з фристайлу в акробатиці серед чоловіків виступлять Олександр Абраменко та Микола Пуздерко. Обидва скромно виступають на міжнародній арені, але перед стартом Ігор українські чиновники вперто називали фрістайлістів нарівні з біатлоністами претендентами на медалі Ігор у Сочі.

Крім того, сьогодні відбудуться змагання в бобслеї (екіпажі-двійки), стрибках на лижах з трампліна (командні змагання), сноуборді (чоловічий крос) і фігурному катанні (танцювальні дуети). Українці теоретично могли б виступити у фігурному катанні, але напередодні, в короткій програмі, Шивон Хіккин-Кеннеді і Дмитро Дунь посіли останнє 24-е місце в таблиці, отримавши за свій короткий танець від суддів 41,9 бали і не потрапивши у фінал.