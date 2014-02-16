Збірна Канади з хокею виграла у фінів останній матч групового турніру Ігор

Як повідомляє кореспондент УНІАН, цей матч нічого не вирішував для команд, які достроково вийшли в 1/4 фіналу.

Згідно з регламентом хокейного турніру 12 команд були поділені на три групи по 4 колективу. В 1/4 напряму виходили три переможці груп і одна краща друга команда з трьох квартетів. І так вийшло, що програвший в матчі Канада-Фінляндія, нарівні з переможцем виходив у чвертьфінал. Обидві команди були лідерами своєї групи, набравши по 6 очок.

В очній грі героєм став канадець Дрю Доуті, який закинув обидві шайби своєї команди в цьому матчі. Спочатку він відкрив рахунок у першому періоді. Але, рівно за дві хвилини до кінця другого періоду фін Туомо Рууту зрівняв рахунок - 1:1. Третя 20-хвилинка голів глядачам не подарувала, а рівно в середині овертайму, на третій хвилині, Дрю Доуті закинув другу і переможну шайбу канадців - 2:1.

Таким чином, груповий турнір збірна Канади завершила з 8 набраними очками. У фінів - 7 балів, австрійців - 3, норвежців - 0.

Матчі плей-офф чоловічого хокейного турніру розпочнуться у вівторок.