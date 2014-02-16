Німеччина, як і раніше, лідирує в загальнокомандному заліку Ігор, найбільше нагород у Голландії

Як повідомляє кореспондент УНІАН, сьогодні в рамках Ігор було розіграно чотири комплекти нагород з п'яти. Туман не дозволив провести чоловічу гонку мас-старт в біатлоні.

З лідерів загальнокомандного заліку сьогодні відзначилися збірні Норвегії та Голландії, чиї спортсмени стали олімпійськими чемпіонами, відповідно, у гірськолижному спорті та швидкісному бігу на ковзанах.

Таким чином, на першому місці як і раніше збірна Німеччини - 7 золотих, 3 срібних і 2 бронзові нагороди. Далі йдуть Нідерланди (5-5-7), Норвегія (5-3-6) і Швейцарія (5-1-1). У чотирьох збірних по чотири золоті нагороди - Росії (4-7-5), Канади (4-6-4), США (4-4-8) і Польщі (4-4-0). Замикають десятку найсильніших дві команди, на рахунку яких по 3 медалі вищої проби - Китай (3-2-0) і Білорусь (3-0-1).

Усього золоті медалі на рахунку команд 19 країн.

Найбільше медалей на рахунку збірної Голландії - 17. По 16 медалей у Росії і США.

На рахунку збірної України, як і раніше, одна бронзова нагорода. Команда ділить останні 25-26 місця в списку країн-медалістів Ігор зі збірною Казахстану.