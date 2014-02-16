Голландки завоювали перші чотири місця на дистанції 1500 м. в ковзанярському спорті на Іграх
17:41, 16 лютого 2014Спорт
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У Сочі завершилися змагання у ковзанярському спорті на дистанції 1500 метрів, де спортсменки збірної Голландії не тільки окупували весь олімпійський п'єдестал пошани, але і посіли четверте місце.
Йорин Тер Морс / Reuters
Як повідомляє кореспондент УНІАН, у цьому виді програми виступали 36 спортсменок.
Чемпіонкою на цій дистанції стала Йорин Тер Морс, яка показала результат 1 хвилину 53,51 секунди. Другий час на рахунку Ірен Вюрст, яка відстала на 0,58 секунди, третє - у Лотти Ван Бек - 1,03 секунди.
Кращою з не голландських спортсменок стала росіянка Юлія Скокова, яка відстала від переможниці майже на 3 секунди - 2,94.
Зазначимо, що це вже третій випадок на Іграх в Сочі, коли в ковзанярському спорті весь п'єдестал пошани займають представники Голландії. Раніше це сталося у двох чоловічих дисциплінах.
Представників збірної України в цьому виді програми не було
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