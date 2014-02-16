Бубка визнав рекорд Лавіллєньє неймовірним успіхом для сучасного покоління спортсменів

Про це УНІАН повідомили в Національному олімпійському комітеті України.

Зокрема, Бубка зазначив: «Рекорд Рено – це неймовірний успіх сучасного покоління. У Донецьку йому аплодували стоячи, це говорить про те, що українські вболівальники виховані та поважно відносяться до нових підкорювачів вершин. Пишаюся вмінням українських уболівальників вести себе гідно».

Також Бубка додав: «Все своє життя я присвятив спорту. Спорт багато чому мене навчив. Тепер я як спортивний організатор працюю над створенням усіх необхідних умов для атлетів, щоб з'являлися нові таланти та народжувалися нові рекорди. Віддаю усі сили для розвитку легкої атлетики у світі, тому безмежно щасливий, що саме на нашому турнірі встановлений новий світовий рекорд. Дуже радий за Рено! Такі хлопці як він показують, що неможливе можливо. Рекорди – це еталони сили духу та фізичної майстерності, які привертають увагу молоді до спорту. Дуже символічно, що в нас з Рено є спільні риси: сьогодні з ним виступав також рідний брат. Я згадав час, коли виступав на змаганнях зі своїм братом Василем. Радий, що новий рекорд встановлений саме у Донецьку. Ми виховуємо нове покоління – нових спортсменів, які можуть впевнено заявити про себе. Мої вітання всім, хто причетний до нового рекорду».

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого в Донецьку на ювілейному 25-му легкоатлетичному турнірі «Зірки Жердини», організатором якого є спортивний клуб імені Сергія Бубки, французький спортсмен Рено Лавіллєньє встановив новий світовий рекорд у стрибках з жердиною у закритих приміщеннях. Йому підкорилася висота у 6 метрів 16 сантиметрів. До цього світовий рекорд 21 рік належав 35-разовому рекордсмену світу та 10-разовому чемпіону світу, олімпійському чемпіону, а нині віце-президенту Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій та президенту Національного олімпійського комітету України Сергію Бубці. Наразі турнір «Зірки Жердини» представляє собою неофіційний чемпіонат світу, де атлети можуть встановлювати національні та світові рекорди.