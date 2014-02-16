Чешка Самкова виграла змагання сноубордисток на Іграх в скі-кросі

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у рамках цієї дисципліни спортсменки подолали кваліфікаційні змагання, чвертьфінал півфінал і фінал, де брали участь шість гонщиць.

Протягом усіх етапів змагань Самкова, що спочатку вважалася фаворитом, показувала кращі результати. Не став винятком і фінальний спуск з гори комплексу «Роза Хутір».

Чешка фінішувала першою з досить солідним відривом від суперниць (у цій дисципліні час не фіксується). Друге місце на рахунку канадки Домінік Мальті, третє - у француженки Хлої Треспеш.

Представників збірної України в цьому виді програми не було.