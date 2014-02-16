Чешка Самкова виграла змагання сноубордисток на Іграх в скі-кросі
12:14, 16 лютого 2014Спорт
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У Сочі завершилися змагання зі сноуборду в дисципліні скі-крос, де олімпійською чемпіонкою стала чешка Єва Самкова.
Єва Самкова / Reuters
Як повідомляє кореспондент УНІАН, у рамках цієї дисципліни спортсменки подолали кваліфікаційні змагання, чвертьфінал півфінал і фінал, де брали участь шість гонщиць.
Протягом усіх етапів змагань Самкова, що спочатку вважалася фаворитом, показувала кращі результати. Не став винятком і фінальний спуск з гори комплексу «Роза Хутір».
Чешка фінішувала першою з досить солідним відривом від суперниць (у цій дисципліні час не фіксується). Друге місце на рахунку канадки Домінік Мальті, третє - у француженки Хлої Треспеш.
Представників збірної України в цьому виді програми не було.
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