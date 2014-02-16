Норвежець Янсруд виграв змагання гірськолижників на Іграх у супер-гіганті, Мицак - 52-й

Як повідомляє кореспондент УНІАН, за регламентом змагань у спортсменів була лише одна змагальна спроба для проходження траси, не рахуючи тренувальних.

Сочинська погода дала про себе знати в перший раз за всі дні Ігор. У самому місті напередодні піднялася температура до +20. І хоч в горах Красної Поляни сніг, як і раніше лежить, організатори вирішили перестрахуватися і перенесли змагання з 11.00 на годину раніше - 10.00 (8 ранку за Києвом). Рішення було абсолютно правильним, так як до кінця змагань температура повітря вгорі траси, на стартовій позиції вже становила +2 градуси за Цельсієм а внизу, на фініші - +5. Тим не менш, зусиллями організаторів траса, як і раніше, виглядає бездоганно.

У цих умовах найбільш вдало впорався з дистанцією норвежець К'єтіл Янсруд, який проїхав за 1 хвилину 18,14 секунди. Другий результат показав американець Ендрю Вайбрехт, відстав від переможця на 0,30 секунди. А ось третє місце було розділено між двома атлетами - канадцем Яном Худеком і Боде Міллером із США, що показали однаковий час - відставання 0,53 секунди. Таким чином, організатори вдруге на нинішніх Іграх задіяли додаткову нагороду. Раніше, дві золоті медалі та одна бронза (без срібла) були вручені за підсумками жіночих гірськолижних змагань.

Українець Дмитро Мицак, який ще до старту не претендував на високі місця, фінішував на останньому місці - 52 з 52 лижників, які зуміли фінішувати. Його відставання склало 10,37 секунди. Ще 11 учасників не зуміли фінішувати, зійшовши по ходу дистанції.