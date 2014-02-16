У неділю в Сочі буде розіграно 5 комплектів нагород

Як повідомляє кореспондент УНІАН сьогодні в Сочі будуть розіграні нагороди в п'яти видах програми, де лише в одному з них прийме участь представник збірної України. Надії на медалі у нашої команди суто теоретичні.

О 8-й ранку за київським часом першими розіграють нагороди гірськолижники в дисципліні супер-гігант. Тут Україну представляє Дмитро Мицак, який стартує у другій групі під 62-м номером з 63-х учасників. Основні претенденти на нагороди стартують на початку списку. Якщо Мицак потрапить до 50 кращих спортсменів, це вже буде успіх.

Далі, медалі в сноуборді розіграють жінки-спортсменки, що спеціалізуються в дисципліні скі-крос. У лижних гонках відбудеться чоловіча естафета 4х10 км, у ковзанярському спорті жінки визначать найсильнішу на дистанції 1500 м., а в біатлоні відбудеться чоловічий мас-старт. Ні в одному з цих видів програми спортсмени збірної України не заявлені. Виняток може скласти біатлон, де першим запасним (під 31-м номером) заявлений Сергій Семенов. Якщо хто-небудь з 30-ки найсильніших біатлоністів за підсумками попередніх гонок Олімпіади відмовиться від участі в мас-старті, то Семенов зможе вийти на дистанцію.

Крім того, триває чоловічий хокейний турнір, де відбудуться матчі Австрія - Норвегія, Росія - Словаччина, Словенія-США і суперматч дня Канада - Фінляндія.