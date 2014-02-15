Після половини Ігор у Сочі в загальнокомандному заліку лідирує збірна Німеччини, найбільше медалей у Росії

Як повідомляє кореспондент УНІАН, сьогодні найбільш успішно проявили себе на Іграх саме господарі змагань.

Ще напередодні, збірна Росії, що має багато нагород, йшла в кінці першої десятки через мінімальну кількість золота - всього 2 нагороди. Сьогодні ж росіяни Віктор Ан і Олександр Третьяков стали чемпіонами, відповідно, в шорт-треку і скелетоні, завдяки чому команда піднялася відразу на 3-е місце в загальному заліку.

Попереду, як і раніше збірна Німеччини - 7 золотих, 3 срібних і 2 бронзові медалі. На другому місці-Швейцарія - 5-1-1, далі йдуть Росія (4-6-5), Канада (4-5-3), Голландія (4-4-6), США (4-3-7), Норвегія (4-3-6) і Польща (4-0-0). Також в десятку лідерів входять команди, що завоювали по 3 золоті нагороди - Китаю (3-2-0) та Білорусі (3-0-1).

Усього золоті медалі на рахунку 18 команд.

За загальною кількістю нагород слідом за росіянами (15) йдуть збірні Голландії та США (по 14), а також Норвегії (13).

На рахунку збірної України, як і раніше, 1 бронзова нагорода. Команда замикає таблицю медалістів разом зі збірною Казахстану, розділяючи 25-26 місця.