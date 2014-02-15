Поляк Стох виграв змагання зі стрибків з трампліна на Іграх

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у цьому змаганні спортсмени робили по три стрибка - один в кваліфікації і два у фінальній серії.

Головною інтригою змагань було те, як виступить титулований японець ветеран Нориаки Касаї, якому 41 рік. Адже в стрибках прийнято закінчувати кар'єру відразу після 30-ти. А Касаї збирався не тільки взяти участь в олімпійському турнірі, але й виграти.

І йому вдалося до кінця боротися за нагороду. У фінальній серії японець, що йшов до цього на другому місці, зробив дуже далекий і технічно "чистий" стрибок - 133,5 метра і 277,4 бали від суддівської колегії. Але, лідер змагання поляк Стох, хоч і "настрибав" на метр менше (132,5 метра), отримав від суддів 278,7 бали.

У підсумку, у поляка - золото, японця - срібло, а бронза у словенця Петера Превца - 131 метр, 274,8 бали.

Представників України в цьому виді програми не було.