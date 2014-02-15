Шведи і швейцарці виграли вечірні матчі хокейного турніру Ігор

Як повідомляє кореспондент УНІАН, слідом за збірною Словаччини, сенсаційно поступилася сьогодні вдень команді Словенії, програли і чехи. Причому, матч з участю збірної Швейцарії вже в третій раз на Іграх у Сочі завершився з однаковим рахунком 1:0. Двічі швейцарці вигравали і один раз програли.

У цій грі єдиний гол у матчі на 15-й хвилині забив Симон Боденманн. Після того, як рахунок був відкритий чехи мали перевагу і багато атакували, але швейцарці грамотно і дисципліновано грали в обороні, зумівши відстояти свою мінімальну перевагу.

Що стосується гри шведів і латвійців, то збірна Латвії зуміла гідно виглядати на тлі куди більш титулованого суперника у двох періодах з трьох - першому і третьому - які завершилися кожен внічию 1:1. Вирішальним у матчі став другий період, який "Тре Крунур" виграли з рахунком 3:1. Кращим гравцем у цьому матчі у складі скандинавів став Даніель Альфредссон.

Як повідомляв УНІАН, раніше в центральному матчі сьогоднішнього дня збірна США обіграла команду Росії в серії булітів - 3:2.