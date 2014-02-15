У Донецьку сьогодні побито 20-річний світовий рекорд Сергія Бубки

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на АФП.

У суботу на змаганнях в Донецьку француз показав результат 6,16 метра.

Бубка 21 рік тому, в лютому 1993 року взяв планку на висоті 6,15 метра.

Тепер досягнення Лавіллені має бути ратифіковано Міжнародною асоціацією легкоатлетичних федерацій (IAAF).

Бубці належить чинний світовий рекорд у стрибках з жердиною на відкритих аренах (6,14 метра), який тримається з липня 1994 року.