Поляк Брудка став Олімпійським чемпіоном на дистанції 1500 м. в ковзанярському спорті

Як повідомляє кореспондент УНІАН, поляк сенсаційно обігнав фаворитів з Голландії, Канади і Росії.

Брудка змагався в 17-му забігу і мав в суперниках досить сильного американця Шані Девіса. Але той спеціалізується на дистанції 1000 м. і не зміг створити гарну конкуренцію на «полуторці». Тим не менш, у відсутності гідного опонента Брудка зумів показати хороший результат - 1 хвилина 45,006 секунди.

Цікаво що абсолютно такий самий до сотих секунди результат показав голландець Кун Вервей, але сучасні технології дозволяють обчислювати результат до тисячних. І тут голландцям вперше не пощастило на цих Іграх. Раніше чоловіки-ковзанярі з цієї країни виграли всі три золоті медалі.

Вервей зайняв друге місце - 1 хвилина 45,009 секунди, канадець Денні Моррісон - третє - відставання в 0,22 секунди. Не зміг потрапити в призери основний фаворит сочинської доріжки росіянин Денис Юськов, який опинився на 4-му місці.

Представників України в цьому виді програми не було.