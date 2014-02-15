Збірна США з хокею виграла у Росії за буллітами

Як повідомляє кореспондент УНІАН, доля матчу вирішилася після восьми виконаних булітів з обох сторін.

Гра проходила у впертій боротьбі, і спочатку перевага була у росіян. Рахунок у матчі влучним кидком відкрив Павло Дацюк. Проте американці не тільки відігралися, а й вийшли вперед. У кінцівці третього періоду Дацюк зрівняв рахунок, а потім красивий і точний кистьовий кидок вдався Федору Тютіну, але суддя не зарахував гол через те, що ворота американців були зміщені.

В овертаймі обидві команди були близькі до успіху, але 5-хвилинка так і закінчилася внічию. А потім була фантастична серія булітів, де обидві команди виконали по 8 кидків. Героями могли стати, як росіяни Ілля Ковальчук і гравець, шо закинув дві шайби в основний час Дацюк, так і американець Пі Джей Оши. Забивали в буллитній серії всі троє. У підсумку, пощастило американцеві, який зумів нанести вирішальний кидок при рівному рахунку. Загальний рахунок матчу - 3:2.

Таким чином, після двох ігор у групі в американців 5 очок, росіян - 4, збірної Словенії - 3 і Словаччини - 0.

Нагадаємо, що за регламентом турніру переможець групи автоматично виходить у чвертьфінал, у той час як команді, яка посіла друге місце, швидше за все, доведеться провести «зайвий» матч в 1/8 фіналу.