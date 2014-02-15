Українські біатлоністи не виступлять в мас-старті на Іграх у Сочі

Як повідомляє кореспондент УНІАН, очолить список переможець спринтерської гонки в Сочі норвежець Оле-Ейнар Бьорндален.

Цікаво, що дворазовий чемпіон Ігор у Сочі француз Мартен Фуркад, який набрав найбільшу кількість балів за підсумками трьох гонок, зайняв друге місце в стартовому протоколі.

Найбільше представництво у збірній Росії - 5 «стріляючих лижників».

На жаль, більш ніж скромні результати представників збірної України, не дозволили команді бути представленою в гонці 30-ти найсильніших хоча б одним учасником. Тепер надія залишається тільки на те, що хтось відмовиться від участі у змаганнях. Сергій Семенов йде під 31-м номером - першим запасним. Інші наші біатлоністи не потрапили навіть в число запасних.

Чоловіча біатлонна гонка мас-старт в рамках програми Олімпійських ігор у Сочі відбудеться в неділю, 16 лютого, о 17.00 за київським часом.