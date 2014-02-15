Російська фрістайлістка на тренуванні зламала хребет - джерело

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на джерело, знайоме з ситуацією.

Як раніше повідомила прес-служба Федерації фрістайлу Росії, зі стадіону спортсменку терміново доставили до краснополянської лікарні №8, підготовленої спеціально до Олімпіади. Лікарі провели необхідне обстеження і прийняли рішення оперувати спортсменку на місці.

Читайте такожЖодна з чотирьох українок не потрапила у фінал Ігор в акробатиці серед фрістайлістів"У Марії перелом хребта зі зміщенням. Даний характер травми не дозволяє перевезти її для операції в Москву. Зараз лікарський консиліум вирішить, що робити далі, але термінова операція буде проведена в краснополянській лікарні", - заявив співрозмовник агентства.

Таким чином, у жіночому скі-кросі збірну Росії представлять Анастасія Чирцова та Юлія Лівінська. Більш досвідчена з них - Лівінська. яка виступала на Олімпіаді 2010 року. На її рахунку також перші в історії російського жіночого скі-кросу нагороди на світовому рівні - бронзові медалі на юніорській першості світу й Універсіаді.