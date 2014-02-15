Китаянка Чжоу виграла фінал в шорт-треку на дистанції 1500 метрів

14:23, 15 лютого 2014
Спорт
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У Сочі завершилися змагання в шорт-треку на дистанції 1500 метрів серед жінок, де перемогу здобула китаянка Ян Чжоу.

Ян Чжоу / Reuters

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у вирішальному забігу на цій дистанції брали участь сім спортсменок.

Вже на початку дистанції кількість претенденток на медалі істотно скоротилися після того, як в завал потрапили три спортсменки.

У підсумку, Чжоу показала результат 2 хв, 29, 14 с. Кореянка Сук Хі Шім фінішувала другою, італійка Аріанна Фонтану - третьою.

Представників України в цьому виді програми не було.

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