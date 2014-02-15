Збірна Швеції виграла жіночу естафету в лижних гонках на Іграх, українки - 12-ті

Як повідомляє кореспондент УНІАН, шведська четвірка захопила лідерство ще на другому етапі, потім його втратила, але у фінішному спурті обігнала команди Фінляндії та Німеччини.

Четвірка у складі Іда Інгемарсдоттер, Емма Вікен, Ганна Хаг і Шарлотта Калла практично всю гонку була в лідируючій групі. Команда постійно була в трійці, двічі - на першому і третьому етапі фінішувавши на третьому місці, а після другого етапу лідируючи в гонці. Також команда на першому місці завершила і останній етап.

На першому етапі шведки фінішували в групі лідерів, програвши лише символічні 4,3 секунди збірній Росії, після чого відмінно провели другий етап захопивши лідерство. Єдиний провал в команді допустила Хаг, яка фінішувала на третьому етапі третьою з відставанням від лідерів з Фінляндії в 25 секунд, але Калла не тільки наздогнала лижниць з Фінляндії і Німеччини, але і на останніх метрах дистанції у фінішному створі виявилася кращою. Трійку призерів розділило менше секунди.

У підсумку, збірна Фінляндії відстала на 0,5 секунди, а німкені - на 0,9 секунди.

Збірна Норвегії сенсаційно не потрапила на п'єдестал пошани, фінішувавши лише на 5-му місці.

Українська четвірка у складі Тетяна Антипенко, Валентина Шевченко, Марина Анцибор, Катерина Григоренко посіла 12-е місце з 14 команд з відставанням в 3 хвилини 53,4 секунди.