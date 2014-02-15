Словенія створила першу сенсацію хокейного турніру Ігор, обігравши Словаччину

Як повідомляє кореспондент УНІАН, це перша велика сенсація в рамках змагань в Сочі.

Збірна Словенії виступає у другому за значущістю дивізіоні чемпіонату світу - 1А, серед 17-22 команд світу. Більш того, вона ніколи не виступала в елітному дивізіоні світової першості, компанії 16 найкращих збірних світу. І вже сам факт потрапляння збірної Словенії на олімпійський турнір став головною сенсацією відбіркового турніру.

У той же час команда Словаччини є чемпіоном світу, дворазовим срібним і бронзовим призером світових першостей. Останнього успіху - срібло - команда домоглася на ЧС-2012.

Тим не менш, перший матч хокейного турніру сьогоднішнього дня в Сочі підніс справжню сенсацію. На протязі двох періодів словаки мали ігрову перевагу і постійно атакували ворота суперників. Але в третьому ситуація на майданчику не змінилася кардинально. Словенці все більше атакували, а на 44-й хвилині Рок Тікар відкрив рахунок. Одночасно подив і розчарування словаків обернулися тим, що команда в дуже короткий термін пропустила ще дві шайби. На 49-й хвилині перевагу словенців зміцнив Томас Разінгар, а на 50-й - Анже Копітар довів перевагу своєї команди до розгромної - 3:0.

У час, що залишився до кінця гри, словенці впевнено втримали свою перевагу, дозволивши супернику закинути лише одну шайбу. За 18 секунд до кінця гри відзначився словак Томаш Юрко.

Як повідомляв УНІАН, центральною подією сьогоднішнього дня в хокейному турнірі стане суперматч Росія - США.