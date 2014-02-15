Австрійка Феннінгер виграла змагання гірськолижниць у супер-гіганті, Мацьоцька - 27-ма

Як повідомляє кореспондент УНІАН, траса змагань в Сочі виявилася вкрай складною навіть для визнаних фаворитів, багато з яких так і не змогли фінішувати.

Феннінгер показала результат 1 хв. 25,52 секунди. Слідом за нею фінішувала титулована німкеня Марія Хефль-Ріш, яка раніше стала чемпіонкою Ігор у Сочі в супер-комбінації. Відставання німкені становило 0,55 секунди. Третє місце у ще однієї австрійки Николь Хосп - 0,73 секунди відставання.

Не впоралися з крутими поворотами сочинської траси і не зуміли закінчити гонку такі імениті спортсменки як Тіна Вайратер, Домінік Жизен і Елізабет Гергль.

Українка Богдана Мацьоцька фінішувала на 27-му місці, відставши від переможниці на 6,06 секунди.