У суботу в Сочі буде розіграно сім комплектів нагород

Як повідомляє кореспондент УНІАН, реальних шансів на медалі в українців в тих видах програми, де розігруються медалі, немає.

День починається змаганнями у гірськолижному спорті, де визначиться чемпіонка у супер-гіганті. Серед 50-ти учасників єдина українка Богдана Мацьоцька, яка стартує у другій групі і буде завершувати список учасників.

У лижній естафеті серед жінок збірна України виступить найсильнішим складом - Тетяна Антипенко, Валентина Шевченко, Марина Анцибор та Катерина Григоренко. У кращому випадку, збірна України на цій дистанції потрапить в десятку найсильніших. Фаворитами тут є команди Норвегії, Швеції, Росії та Фінляндії.

Також сьогодні будуть розіграні дві медалі у змаганнях з шорт-треку - по одній у чоловіків і жінок. У ковзанярському спорті чоловіки розіграють нагороди в змаганнях на дистанції 1500 м. Також буде розіграна друга і остання нагорода у змаганнях з скелетону - у чоловіків. Нарешті, пізно ввечері по сочинському часу розіграють нагороди стрибуни у змаганнях на великому трампліні.

Зрозуміло, не можна не відзначити змагання в чоловічому хокейному турнірі, де сьогодні відбудеться суперматч Росія - США. Крім того, починається плей-офф у жіночому турнірі з хокею, в рамках якого пройдуть матчі ¼ фіналу.