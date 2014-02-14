Збірна Німеччини утримує лідерство після семи днів змагань Ігор у Сочі

Як повідомляє кореспондент УНІАН, сьогодні німці не завойовували золотих нагород, але запасу зробленого в попередні дні цілком вистачило для того, щоб як і раніше впевнено утримувати лідерство.

На даний момент на рахунку збірної Німеччини 7 золотих, 2 срібні та 1 бронзова медалі - 10 нагород.

На чисте друге місце вийшла збірна Швейцарії, на рахунку якої 5 золотих медалей, і по одній срібній та бронзовій. Далі йде ціла група команд, у яких по 4 золота. У цій групі Канада (4-5-2), Норвегія (4-3-6), США (4-3-6) і Голландія (4-3-5). Збірна Білорусі, завдяки зусиллям двох спортсменок - біатлоністки Ольги Домрачової і фристайлистки екс-українки Алла Цупер, має на своє рахунком 3 золоті нагороди та 1 бронзу. Ще 4 збірні виграли по 2 золота, а 6 країн - по одному. Усього золоті медалі є у спортсменів 17 національних збірних.

Найбільшу кількість нагород - по 13, у команд Норвегії і США, а 12 медалей у росіян і голландців. Разом з тим, збірна Росії в загальнокомандному заліку йде на низькому 8-му місці через малу кількість золотих нагород - всього дві.

У збірної України, як і раніше в активі 1 бронза і після сьогоднішнього дня команда ділить останні 25-26 місця з командою Казахстану.